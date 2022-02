Montpellier - LOSC : André critique l'arbitrage du match

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

Après deux défaites consécutives contre Brest (2-0) et face au Paris Saint-Germain (5-1), le LOSC a renoué avec la victoire en s'imposant ce samedi sur la pelouse de Montpellier (1-0), à l'occasion de la 24e journée de Ligue 1. Après le match, le milieu de terrain des Dogues, Benjamin André, a critiqué l'arbitrage de la rencontre.

"On se retrouve face à un mur à chaque fois"

"Encore une fois, l’arbitre n’a pas su gérer la pression. Le match se passait plutôt bien. Il y a des faits de jeu, des décisions qui sont incompréhensibles des deux côtés. Après, ça fait basculer le match, c’est souvent comme ça. À un moment donné, il faut être psychologue, expliquer, reconnaître ses erreurs parfois. Ça calme les choses, les joueurs. Il y a un enjeu énorme sur chaque match, des deux côtés. Évidemment qu’il y a de la tension. Quand on ne comprend pas certaines décisions, il y a de l’agressivité. C’est leur métier, c’est à eux de tempérer les choses. On se retrouve face à un mur à chaque fois. C’est un peu dommage. On a nos torts car on devrait être plus calme, mais dans les faits, dans l’action, c’est compliqué à gérer. Les arbitres doivent avoir ce recul", a lâché Benjamin André dans des propos retranscrits par La Voix du Nord.

