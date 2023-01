LOSC : André parle de tournant après Troyes et remercie les supporters

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : un chassé-croisé Xeka - Nelsson ?

Deux jours après sa prolongation de contrat de deux ans, Benjamin André a joyeusement fêté la nouvelle avec un large succès sur Troyes (5-1), le brassard de capitaine car José Fonte était absent et enfin une sympathique banderole des DVE ("André : Rebelle mais fidèle, ta mentalité mérite notre respect"). Il a fait part de sa joie aux journalistes après la partie et a également remercié les supporters.

« On savait déséquilibrer l’adversaire et il fallait retrouver le dernier geste. Aujourd’hui, on a été très efficaces. C’était un match important pour basculer du bon côté. On voulait montrer qu’une victoire dépendait de nous-mêmes aussi. Le travail est bien fait. Il reste encore 19 matches maintenant pour poursuivre sur cette voie-là. La banderole des ultras ? C’est génial. On a partagé beaucoup de choses depuis quatre ans. C’est particulier, c’est un échange entre deux parties et ça va continuer encore. »