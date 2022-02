LOSC : après Chelsea, Pierre Ménès se paye Jocelyn Gourvennec et l'un de ses cadres

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

Comme à son habitude, Pierre Ménès n'a pas fait dans la dentelle au moment d'analyser la défaite de Lille à Stamford Bridge hier soir en 8es de finale aller de la Champions League. Pour lui, Jocelyn Gourvennec s'est trompé dans sa tactique, trop défensive à son goût, et il attendait beaucoup mieux de nombreux joueurs, notamment de Sven Botman.

"Lille a donc pris 2-0 dans de 8e de finale de Ligue des Champions sur la pelouse de Chelsea. Un match qu’on a vu cent fois pour un club de la dimension du LOSC : on a l’impression qu’ils peuvent faire mieux. Mais ils ne le font pas. Quand tu t’appelles Lille et que tu te déplaces à Stamford bridge, tu choisis une option un plus défensive donc, tu tiens le coup parce que les Blues ne sont du style « déferlantes offensives », mais au niveau de l’attaque, tu assumes le fait de ne pas exister. Et c’est cela qui est dommage. David s’est retrouvé esseulé devant, Bamba a évolué très (trop) bas et Sanches a fait beaucoup d’efforts mais il était trop seul avec Onana et Xeka pas au niveau derrière lui."

"Quand tu n’arrives pas à marquer contre Metz..."

"C’était trop compliqué offensivement pour les Dogues, qui ont en plus raté leur début de match avec une charnière Fonte-Botman qui n’était pas du tout au marquage d’Havertz sur les deux premières occasions du jeune Allemand. Sur la troisième, ça a fait but. Un joueur du potentiel de Botman, c’est pourtant sur ce genre de match que tu l’attends au top et au plus haut niveau. Avec le but de Pulisic après le repos, le LOSC repart avec un score qui laisse encore un mince espoir. On ne sait avec dans le foot. Un but, ça va ça vient… Mais en ce moment du côté de Lille, ça ne vient pas. Enfin bon, quand tu n’arrives pas à marquer contre Metz, c’est compliqué d’espérer en mettre un à Chelsea. Voilà, ce n’était pas le match du siècle mais ce n’était pas le Chelsea du siècle non plus. Les Anglais se sont contentés du service minimum, ce qui ne nous a pas offert un match inoubliable, loin de là."

Eden Hazard joined Chelsea in 2012 from LOSC 🔵🤝🔴#UCL pic.twitter.com/19jze7iZ2P — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 22, 2022