LOSC : après Gourvennec, Olivier Letang est tout proche de sauter !

Mécontent de la situation du LOSC, Merlyn Partners a repris la main du côté de Luchin. Si le premier couperet est tombé avec le limogeage de Jocelyn Gourvennec, qui sera remplacé par Paulo Fonseca, il n'est pas dit qu'Olivier Létang ne survive à ce très chaud été lillois.

Létang s'accroche à son poste et à son salaire lillois

Comme le rapporte Le 10 Sport, Alessandro Barnaba, l'un des décideurs du fond d'investissements luxembourgeois a pris de l'ampleur dans l'organigramme des Dogues. C'est notamment lui qui a décidé du futur coach et réduit les prérogatives de Létang.

Focalisé sur la réussite de son Mercato de cession pour dégager des liquidités et garder son poste de président délégué, Olivier Létang n'a pas l'intention de quitter Lille de lui-même, trop attaché à son salaire nordiste (1 M€ par an). Sa seule chance de rester en poste ? Réussir les ventes de Botman et Sanches.

Létang sur la sellette au LOSC Merlyn Partners n'a pas fini son grand ménage au LOSC. Nommé président délégué à l'arrivée du fond luxembourgeois, Olivier Létang est aujourd'hui proche de la sortie. Ses prérogatives ont diminuées mais l'ancien Rennais s'accroche.

Alexandre Corboz

Rédacteur