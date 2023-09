LOSC : après Ljubljana et avant Reims, Fonseca fait une autre réclamation à Létang

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Mathématiquement, le LOSC a réussi son entrée dans l'Europa League Conférence, avec une victoire sur Ljubljana (2-0) cet après-midi à Pierre-Mauroy. C'est tout ce que l'on retiendra de cette partie. Face à un adversaire pourtant guère inspiré, les Dogues ont été empruntés, mous. Jonathan David a vendangé une quantité astronomique d'occasions avant d'ouvrir le score sur pénalty juste avant la pause. Yusuf Yazici, lui, a clos la marque dans les arrêts de jeu. Dans son analyse d'après-match, l'entraîneur des Dogues, Paulo Fonseca, a reconnu la faiblesse de son équipe après la pause et jeté un pierre dans le jardin de son président, Olivier Létang, en regrettant l'état de la pelouse, mise à mal par la Coupe du monde de rugby.

"C'est difficile pour notre jeu de jouer sur une pelouse en mauvais état"

"Le plus important, c'était la victoire ! Il fallait bien démarrer la Coupe d'Europe et c'est ce que je retiens. Nous pouvions mettre davantage de buts en première mi-temps, mais je ne considère pas que nous avons bien joué en seconde mi-temps. C'est difficile pour notre jeu de jouer sur une pelouse en mauvais état, nous pouvons faire mieux. A la maison, nous sommes forts, c'est vrai, grâce à nos supporters. Yusuf Yazici a bien joué, il peut jouer à différents postes. C'est un joueur différent d'Ounas et de Zhegrova sur son côté, et j'en suis très content. C'est pourquoi il a ma confiance."

