LOSC : après Luis Campos, Marc Ingla s’est aussi mis les joueurs à dos !

Marc Ingla a beau être un collaborateur historique de Gérard Lopez, son cas commence à poser question au LOSC. Après s’être pris le bec avec Luis Campos au point d’éloigner le monsieur recrutement du club nordiste, le directeur général des Dogues a aussi mis la pagaille dans le vestiaire !

Déjà jugés compliqués depuis plusieurs semaines, les contacts entre le DG et le vestiaire se sont totalement coupés en raison d’un différend sur les primes liées à la qualification en 16es de finale de Ligue Europa, assure RMC Sport ce samedi. Les joueurs lillois estiment que leur direction est revenue sur l’accord décidé avant le début de la compétition, dès la qualification acquise sur le terrain. Les relations sont telles qu’il n’est plus autorisé à Marc Ingla de rentrer dans le vestiaire au domaine de Luchin ou au stade Pierre-Mauroy. »

Persona non grata, Ingla est donc devenu un pion encombrant au sein du LOSC. Même Christophe Galtier a du mal à joindre les deux bouts. « Au milieu de tout ça, il tente d’avancer avec son groupe, dont certains membres se disent en privé de plus en plus perturbés par les tensions en coulisses », conclut la radio sportive. tout sauf une bonne nouvelle avant la dernière ligne droite de l’année 2020.