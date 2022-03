LOSC : après Nice et l'OM, Clermont veut se payer les Dogues

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Vainqueur à Nice (1-0) puis à Marseille (2-0), le Clermont Foot vient de réaliser deux belles perfs à l'extérieur et entend bien remettre le couvert demain sur le terrain du LOSC. « On aborde les matchs de la même manière, a prévenu Pascal Gastien, le coach auvergnat, en conférence de presse. Lille, c’est le champion de France, ils ont besoin de points à tout prix pour recoller aux places européennes. On sait que ça va être un match compliqué, mais on a fait de bons, voire de très bons matchs à l’extérieur ces derniers temps. On va voir si on sera capables d’enchaîner. »

Son gardien de but Ouparine Djoco s'attend à une belle empoignade. « C’est sûr que Lille, c’est l’une des grandes équipes du championnat. On va avoir du boulot !»