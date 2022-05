LOSC - AS Monaco : Tchouaméni, seul éclair d'un match au bout de l'ennui

Zapping But! Football Club LOSC, Stade Rennais - INFO BUT! : Botman, Truffert, le Milan AC passe la seconde

Des supporters en grève, un jeu dénué d'intérêt et aucune occasion sérieuse à vous présenter, ce LOSC-AS Monaco bat déjà des records d'ennui. Tout juste une frappe de Bamba, non cadrée, une frappe trop molle de Weah ainsi qu'une tête, non cadrée de Tchouaméni pour les Monégasques, voilà le résumé de la première période.

On se dirigeait vers un 0-0 à la pause, avant que Tchouaméni, impérial aux 20 mètres et tranchant d'une belle frappe du gauche, ouvre le score (0-1, 42e).

Pour résumer Ce soir, en match avancé de la 36e journée de Ligue 1, le LOSC accueille l'AS Monaco au stade Pierre-Mauroy. Au terme des quarante-cinq premières minutes de jeu, ennuyeuses comme rarement, Monaco est devant (1-0). Voici ce qu'il faut retenir.

Benjamin Danet

Rédacteur