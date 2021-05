LOSC - ASSE (0-0) : un début d'incendie étouffé par Galtier ?

Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

Le LOSC devra attendre dimanche s'il veut accrocher un 4e titre de champion de France à son palmarès. Hier, les Dogues n’ont même pas pu valider leur place en Ligue des champions tant ils ont déjoué face à une équipe de l’ASSE solide sur ses bases (0-0).

Avec un peu plus de réussite et de conviction, les Verts auraient même pu repartir de Lille avec une victoire prestigieuse dans les valises. En attendant, les hommes de Christophe Galtier n’ont pas affiché leur meilleur visage. Pire, on a même cru qu’ils allaient se prendre le bec entre eux en fin de match, lorsque Burak Yilmaz et Renato Sanches sont venus houspiller Reinildo resté au sol !

« Il faut de l'engagement mais avec plus de maîtrise »

« Il faut de l'énergie, de l'engagement mais avec plus de maîtrise dans la durée du match, a minimisé le coach du LOSC. En face, l'adversaire n'a rien lâché car il était bien organisé, généreux et nous avons buté sur cette équipe. Mais ce nul nous permet d'avoir notre destin entre nos pieds et nos mains. »