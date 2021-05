LOSC - ASSE (0-0) : les révélations troublantes de Daniel Riolo sur l’avant match

Zapping But! Football Club LOSC : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Christophe Galtier

Le LOSC devra patienter jusqu’à dimanche pour peut-être décrocher le Graal. Hier, les Dogues se sont pris les pieds dans le tapis devant une équipe de l’ASSE solide sur ses bases (0-0) et devront faire une résultat à Angers pour convertir leur avance au classement sur le PSG (21h).

En attendant, les hommes de Christophe Galtier n’ont pas affiché leur meilleur visage contre les Verts. Pourtant, les scènes visionnées par Daniel Riolo avant le match dans le tunnel menant au terrain semblaient leur donner un ascendant visuel qui ne s’est pas du tout traduit sur le rectangle vert.

« Burak était chaud bouillant, il allait voir tous les mecs »

« Si on parle d’appréhension et de stress, on l’a senti dès la première mi-temps. Cela contraste avec les attitudes et le body language dans le couloir avant le match, a-t-il analysé au micro de RMC Sport. Burak était chaud bouillant, il allait voir tous les mecs. Au LOSC, il y avait des attitudes hyper positives, où tu sentais que les mecs étaient hyper concernés. Ont-ils surjoué cette confiance ? Derrière ça y a-t-il finalement eu de l’appréhension ou cette envie de trop montrer ou enlever un certain stress qui n’est pas parti ? Moi, je les ai sentis presque glacés pendant ce match. »