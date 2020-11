LOSC, ASSE : deux challenges éloigneraient Galtier de l'OL, Caiazzo lui déroule le tapis rouge

Il est sans doute aujourd'hui le coach de Ligue 1 qui bénéficie de la meilleure cote. Christophe Galtier, pour son travail avec le LOSC, est particulièrement apprécié sur le marché. Et notamment du côté de l'OL puisqu'il est désormais de notoriété publique que Jean-Michel Aulas pense fortement à lui en vue de la saison prochaine.

Seulement, en cas de départ du LOSC (qui n'est pas acquis), pas certain que Lyon soit une destination privilégiée. Dans un long portrait consacré à Galtier, 20 Minutes recueille en effet les confidences d'Alain Perrin, qui connaît très bien Galtier qui a été son adjoint.

Galtier vers la Serie A... ou les Bleus ?

Et selon lui, un challenge en Serie A pourrait se dessiner... voire même mieux. Selon Perrin, Galtier a tout pour devenir un potentiel successeur de Didier Deschamps. « Alain Perrin, lui, croit savoir que Galtier a déjà eu deux ou trois appels du pied de l’Italie, et qu’un grand club de Serie A ne le laisserait pas indifférent. Puis il prend le temps de nous rappeler le lendemain pour évoquer une piste plus couillue : « Si Deschamps s’en va, je pense que c’est un candidat sérieux à l’équipe de France après la coupe du monde 2022 » », écrit 20 Minutes.

Un avenir doré qui n'est pas pour déplaire à un certain Bernard Caiazzo. Le président du consetil de surveillance de l'ASSE estime que Christophe Galtier a tout pour voir très haut. « Christophe est un garçon qui se bonifie tous les ans et qui continuera à se bonifier. C’est devenu un entraîneur de renom et je ne sais pas où il va s’arrêter », assure le dirigeant stéphanois.