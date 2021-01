LOSC, ASSE : Galtier démonte une idée reçue sur Jonathan Bamba

En conférence de presse, Christophe Galtier a été longuement questionné sur le cas de Jonathan Bamba, auteur d'une troisième saison brillante avec le LOSC. Le coach des Dogues en a profité pour clarifier les choses avec l'ancien Stéphanois.

« Jonathan Bamba est un joueur que j’ai découvert à Saint-Étienne lorsqu’il était au centre de formation, que j’ai lancé, n’en déplaise à ceux qui ont essayé de me monter contre lui quand j’étais à Saint-Étienne », a rappelé le Marseillais.

Galtier explique pourquoi il le faisait peu jouer à l'ASSE

Si Jonathan Bamba jouait peu à l'ASSE sous ses ordres, ce n'était pas à cause d'un manque de sérieux dans le travail : « Il est toujours aussi professionnel, il est dans l’exigence pour maintenir un certain niveau. Évidemment que les prêts qu’il a pu avoir (Paris FC, Saint-Trond) lui ont permis d’avoir du temps de jeu à un niveau autre que l’équipe réserve parce qu’à l’époque, nous étions européens et il était difficile pour lui d’avoir du temps de jeu. Jouer des matchs en professionnel a été une vraie valeur ajoutée car lorsqu’il est revenu à Saint-Étienne, on a trouvé un Jo Bamba totalement différent, qui était sorti de la post-formation et devenu un joueur professionnel ».

Christophe Galtier ne boude d'ailleurs pas son plaisir d'avoir retrouvé un joueur performant après une saison 2019-20 délicate avec les Dogues : « Cette saison, avec une préparation complète, sans problème de blessure, et des idées très claires sur la saison qu’il souhaitait faire et ne pas bouger, il est devenu un des cadres de l’équipe ».