LOSC, ASSE, OGC Nice - Mercato : Yilmaz affiche Galtier devant la France entière !

Courtisé par l’OGC Nice depuis le début du mercato, Burak Yilmaz a peut-être mis fin à ce feuilleton à sa manière hier soir. En affichant par la même occasion son ancien entraîneur Christophe Galtier, qui a affirmé vendredi midi devant la presse que c’est lui qui avait reçu un contact en se sens. Buteur sur l’ouverture du score du LOSC face à l’ASSE (1-1), l’attaquant turc a ainsi couru en direction de Jocelyn Gourvennec pour lui donner une accolade qui a été remarquée par la France entière.

« Le but de Yilmaz devrait mettre un terme au mini-feuilleton qui l’envoie à Nice, résume L’Équipe. Après avoir marqué, l’avant-centre turc s’est approché de son entraîneur. Puis il est tombé dans ses bras accompagné par tous ses partenaires. Un geste spontané qui scelle l’existence d’un collectif et de son ambition commune. »

« Il est important, c’est un compétiteur, un leader d’attaque. L’équipe a besoin de ce joueur collectif. Il n’est pas partant. Il me l’a dit et il l’a dit au président. Après, on sait que tout est permis dans cette période de mercato. Je le déplore mais je ne peux pas contrôler ça », confirme le coach du LOSC. Galtier, déjà tancé par Laurent Nicollin dans le dossier Andy Delort, serait-il quant à lui en train de se faire quelques ennemis en Ligue 1 ?

Burak Yilmaz, vrai monsieur. Après la polémique Gourvennec/Galtier, le mec plante encore un but superbe, et va direct soutenir Gourvennec. Classe. #ASSELOSC — Emmanuel Merceron 🇫🇷🚴🏻‍♂️⚽️ (@ManuMerceron) August 21, 2021