LOSC : avec Gourvennec, le champion est attendu au tournant

Zapping But! Football Club LOSC : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Bilan de la préparation : 2 victoires, 1 nul, 3 défaites

09/07 : LOSC 2-0 Waasland-Bereven (BEL)

14/07 : LOSC 0-1 La Gantoise (BEL)

17/07 : LOSC 1-1 Courtrai (BEL)

22/07 : LOSC 0-1 Benfica (POR)

25/07 : LOSC 0-2 FC Porto (POR)

01/08 : LOSC 1-0 PSG (Trophée des Champions)

Buteurs : Reinildo, Araujo, Yazici, Xeka (1 but).

Objectif de la saison : le podium

Pour le LOSC, confirmer le titre de champion ne sera pas simple. En proie à des difficultés financières nées du passage de Gérard Lopez, le club nordiste n'a débuté son recrutement qu'aujourd'hui avec l'arrivée d'Amadou Onana. En revanche deux joueurs majeurs sont partis (Maignan, Soumaré) en plus de l'entraîneur (Galtier) et d'autres pourraient suivre le mouvement. Dans ces conditions, il ne sera pas évident pour Lille de conserver un niveau d'exigence aussi élevé en 2021-22. Surtout en jouant la Ligue des Champions les mardi et mercredi soir. Pour les Dogues, une bonne saison serait déjà de confirmer la qualification en C1 avec un podium.

Le renfort à suivre : Léo Jardim

Olivier Létang essuyant refus sur refus dans sa tentative de recruter un numéro 1 à la place de Mike Maignan (Milan AC), c'est le Brésilien – revenu de son prêt à Boavista – qui occupe le rôle de gardien titulaire... Et il le fait plutôt bien. Irréprochable face à Paris lors du trophée des Champions, l'homonyme de l'ancien coach de Monaco sait qu'une place pour la saison peut se gagner en août, surtout si aucun gardien d'envergure ne débarque. On suivra ses performances de près.

La question qui fâche : Jocelyn Gourvennec a-t-il les épaules ?

Christophe Galtier ayant fait des pieds et des mains pour quitter le LOSC, beaucoup espéraient voir débarquer un nom sur le banc des Dogues. Alors que certains croisaient les doigts pour Claudio Ranieri ou Lucien Favre, c'est finalement la « surprise » Jocelyn Gourvennec qui est sorti de deux années de chômage pour finalement rafler le poste d'entraîneur des champions de France. Un choix surprenant, décevant aux yeux des supporters.

Au niveau du CV, Jocelyn Gourvennec ne pèse pas aussi lourds que ceux que l'on présentait comme ses rivaux. Le Breton ne connait l'Europe qu'au travers d'une épopée de Ligue Europa avec Guingamp (conclue en 16e de finale à Kiev) et comme beaucoup il s'est cassé les dents lors d'un passage à Bordeaux. Mais Gourvennec est avant tout quelqu'un de pragmatique et le trophée des Champions remporté face au PSG est déjà une belle réponse à ceux qui doutaient de ce choix. Contrairement à d'autres, l'ancien milieu de terrain n'a pas la prétention ni l'égo démesuré qui le pousserait à tout révolutionner.

Si le Mercato peut encore bouleverser l'effectif et qu'on attend de voir comment le Champion de France réagira en jouant tous les trois jours avec la Ligue des Champions, Jocelyn Gourvennec a déjà rempli la première partie de son contrat : séduire un vestiaire acquis à la cause de son prédécesseur. Pour la suite, il faut attendre avant de porter des jugements hâtifs...