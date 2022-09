LOSC : Bayo a su se faire pardonner, Létang le félicite

Zapping But! Football Club LOSC, Stade Rennais - INFO BUT! : Botman, Truffert, le Milan AC passe la seconde

Sur RMC Sport, Olivier Létang est revenu sur le cas Mohamed Bayo, l'attaquant du LOSC, qui est revenu dans le groupe lillois après sa mise à l'écart, fin août, pour être sorti à la veille du choc contre le PSG. « Effectivement nous n’avons pas aimé sa sortie. On a des valeurs fortes, un code génétique, on a des valeurs. C’est quelque chose qui est fondamental pour nous. On l’a déjà expliqué en amont aux joueurs. Après, tout le monde peut faire une erreur. Mohamed a fait une erreur et il a été sanctionné par le club. C’était important de marquer le coup. Aujourd’hui, il est revenu dans le groupe. Avant et encore aujourd’hui, il fait preuve d’un état d’esprit qui est très bon, il travaille beaucoup. Maintenant c’est à lui de continuer à travailler pour apporter toutes ses qualités à l’équipe. Il a fait amende honorable. Il s’est également excusé devant ses coéquipiers. Aujourd’hui il fait partie de l’effectif. »

Et à l'ancien rennais d'ajouter... « Il faut lui laisser du temps aussi parce que Mohamed (Bayo) arrive de Clermont-Ferrand, avec tout le respect que j’ai pour Clermont mais c’est un garçon qui a toujours marqué des buts. Depuis le début de la saison, on savait qu’il fallait lui laisser du temps pour s’intégrer, pour appréhender le changement de dimension. On l’a vu il y a deux ans avec Jonathan David, qui avait été long avant de performer donc beaucoup de calme et de tranquillité. Au quotidien, c’est quelqu’un qui travaille fort et bien. » (avec Le Petit Lillois.com)