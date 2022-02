LOSC : Ben Arfa et Zhegrova sur la liste pour la C1, Bradaric aussi

Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

Le site de l'UEFA publie la liste des joueurs transmise par le LOSC pour la phase à élimination directe de la Ligue des champions. Les départs de Reinildo, Yusuf Yazici et Jonathan Ikoné sont compensés par Domagoj Bradaric, qui n'avait pas été inscrit sur la liste pour la phase de groupes, et par les recrues Edon Zhegrova et Hatem Ben Arfa. Seul Jérémy Pied n'est pas inscrit parmi les pros de l'effectif des Dogues.

La liste du LOSC :

Gardiens : Ivo Grbic, Adam Jakubech, Jules Raux

Défenseurs : Zeki Celik, Tiago Djalo, José Fonte, Sven Botman, Gabriel Gudmundsson, Domagoj Bradaric, Ismail Bouleghcha

Milieux : Xeka, Amadou Onana, Renato Sanches, Benjamin André

Attaquants : Edon Zhegrova, Isaac Lihadji, Timothy Weah, Hatem Ben Arfa, Jonathan Bamba, Burak Yilmaz, Angel Gomes, Jonathan David, Exaucé Mpembele