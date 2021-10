LOSC : cette action que Botman n'a toujours pas digérée

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

C'était jour de conférence de presse ce samedi au LOSC, à la veille de la réception de l'OM. Mais la défaite à Salzbourg (1-2) en Champions League mercredi était encore dans toutes les têtes. Notamment dans celle de Sven Botman, qui n'a pas digéré que l'arbitre siffle pénalty à son encontre sur le premier but alors qu'il touche le ballon avant Adeyemi et que l'action est entachée d'une faute du même Adeyemi sur l'un de ses partenaires au départ.

« C'était dur, évidemment, car on avait le sentiment qu'on aurait pu ramener au moins un nul. L'arbitre siffle faute, je ne crois pas qu'il y ait faute car je touche d'abord le ballon et qu'en plus, ils font faute sur Gabi (Gudmundsson). C'est une situation qui est difficile à accepter. » Surtout que l'arbitre a revu l'action et a maintenu sa décision alors que la faute est loin d'être évidente…

Passés en conférence de presse d'avant-match, Sven Botman et Jocelyn Gourvennec sont revenus sur les retours de blessure de Jonathan Bamba et de Renato Sanches, qui seront bénéfiques pour le turnover du groupe ⤵️ #LOSC https://t.co/59UZ507qNu — Le Petit Lillois + (@LPLPlus) October 2, 2021