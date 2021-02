Zapping But! Football Club LOSC : le calendrier complet de la saison 2020-2021

A l'instar de l'OL et de Monaco, le LOSC a également perdu des points dans la course au podium hier à l'occasion de la réception du Stade Brestois (0-0). Un match que Christophe Galtier a eu un peu de mal à digérer.

Christophe Galtier était en colère

En conférence de presse, le Marseillais a appuyé sur les manques de son équipe : « Il faut montrer plus de caractère et se faire violence dans ce genre de match-là. On avait une opportunité incroyable de prendre un peu nos distances du fait des résultats de Lyon et de Monaco. Contre un bloc bas, il fallait mieux provoquer, être dans le dur, ne pas tourner autour. On n'était pas dans la bataille sur le plan offensif. On n'a pas assez pris de risques et on n'a pas été assez justes ».

Au coup de sifflet final, Christophe Galtier s'était également emporté contre l'arbitre Bastien Dechepy, accusé de ne pas avoir laissé suffisamment de temps additionnel (3 minutes). Selon L'Equipe, le coach des Dogues aurait invectivé l'homme en noir. « Monsieur l'arbitre, vous êtes malhonnête », a-t-il lâché à plusieurs reprises depuis le bord du terrain et dans les couloirs menant au vestiaire.