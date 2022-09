LOSC : Cabella invité à se calmer après Montpellier

Zapping But! Football Club LOSC, AC Milan - INFO BUT! : Pourquoi ça bloque avec Botman

S'il avait su que sa célébration engendrerait de telles polémiques, sans doute que Rémy Cabella l'aurait joué sobre à la Mosson dimanche midi. Mais le meneur de 32 ans a fêté l'égalisation de Jonathan David, sur laquelle il a été passeur décisif, avec beaucoup de ferveur. Ce que les supporters montpelliérains lui ont reproché, l'accusant de ne pas respecter son club formateur, qui lui a en plus ouvert ses installations et permis de rejouer au printemps, quand il a été libéré de son contrat en Russie. Le meneur de jeu a répondu que ce n'était pas le cas mais le mal était fait. Et surtout, plusieurs personnalités ne sont pas d'accord avec son point de vue, à l'instar de René Girard.

« Rémy, je l’ai fait débuter lorsqu’il y a eu la CAN 2012 et que Belhanda a dû partir, a rappelé l'entraîneur au Midi Libre. Il nous fallait un numéro 10, on avait discuté avec le président Nicollin, à savoir s’il fallait prendre un joueur. Finalement, on s’est appuyé sur lui et il a fait de très belles prestations. C’est un garçon qui a le sang chaud, je pense que c’est plus une maladresse de sa part. Il a aimé ce club, il a coloré sa voiture en orange, il a fait des teintures au président lors du titre, c’est quelqu’un d’entier. Je pense que ce n’est qu’à moitié un débordement. Ils ont été peut-être un peu vexés, il en a peut-être fait un petit trop. C’est parfois mieux de ne pas être trop expansif, et je sais ce que je dis puisque j’étais expansif. Mais il vit l’instant. »