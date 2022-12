LOSC : Fonseca annonce cinq absents pour Clermont et donne des indices sur son onze

Zapping But! Football Club LOSC, Stade Rennais - INFO BUT! : Botman, Truffert, le Milan AC passe la seconde

Les absents

"Pour demain, Adam Ounas a la grippe, et Gabriel et Leny sont toujours blessés. Carlos et Djo Bamba sont suspendus demain mais les autres joueurs sont prêts."

Des nouvelles de Bayo

"Mohamed Bayo travaille quotidiennement très bien. Il a fait un bon match face à Naples. Alan a également très bien joué. C'est très positif pour l'équipe d'avoir des joueurs qui travaillent pour jouer chaque match."

David ne va pas débuter

"Les joueurs qui reviennent de Coupe du Monde sont arrivés très motivés et c'est très facile à gérer. Cependant, Jonathan David n'est pas encore prêt physiquement à jouer tout le match."

L’importance d’André et Gomes

« Benjamin André et André Gomes sont très importants pour moi. André est dans une bonne période, il a fait de bons matchs. Ce sont des joueurs expérimentés, nous sommes plus forts avec eux. (…) Ce que je peux apporter en plus à André Gomes c'est des détails. Offensivement André peut aider plus l'équipe. Nous avons discuté de cela, il sait qu'il peut devenir plus offensif. »

Clermont, une équipe solide défensivement

« Clermont est une équipe qui défend très bien, et qui est très dangereuse sur les contre-attaques car ils ont de très bons joueurs. Demain ce sera un match très difficile et différent, mais nous devons être motivés à le gagner »