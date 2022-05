LOSC : Celik annonce la couleur pour la fin de saison

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Le LOSC arrive à la fin de sa saison. Champion de France l’année dernière, le club nordiste Risque fortement de ne pas se qualifier pour une compétition européenne la saison prochaine. Une situation qui ne plaît pas aux supporters des Dogues qui ne cessent de manifester leur mécontentement à chaque rencontre. Alors qu’il reste deux matchs à jouer, le défenseur truc Zeki Celik s’exprime.

Présent en conférence de presse, il annonce la couleur pour ces deux derniers matchs : « Il reste deux matchs avant la fin de la saison. Même si notre situation est compliquée aujourd’hui il faut gagner, car c’est ce qu’il y a de mieux pour un club comme Lille. Effectivement, suite au titre de champion, les supporters sont déçus, on a bien ça en tête. On a toujours été concentrés, on va tous travailler pour les satisfaire jusqu’au bout. Notre coach est concentré sur son travail, il a toujours des discours positifs à notre égard. Il nous motive toujours dans ce sens-là. »

🎙 Découvrez les principales déclarations lilloises avant #OGCNLOSC ⤵ — LOSC (@losclive) May 12, 2022

Pour résumer Le LOSC n’a plus que deux matchs à disputer cette saison. Avant le match contre Nice, Zeki Celik annonce la couleur. Le défenseur truc annonce que les Dogues ont pour objectif de remporter les deux derniers matchs pour finir en beauté.

Adam Duarte

Rédacteur