LOSC – Celtic (2-2) : Christophe Galtier monte au front pour aider Jonathan David

Encore muet face au Celtic Glasgow (2-2) malgré un penalty à son actif, Jonathan David (LOSC) se fait détruire dans la presse du jour. Outre Pierre Ménès, l'ensemble des médias ont attribué un mauvais point à l'attaquant du LOSC, plus grosse recrue de l'histoire des Dogues. Dans cette période difficile, l'ancien joueur de la Gantoise garde la cote auprès de son entraîneur Christophe Galtier.

« Jonathan David va marquer »

A l'issue de la rencontre, le coach nordiste a pris la défense de sa recrue, l'exemptant de tout reproche pour son raté face aux Ecossais : « Jonathan David va marquer. Vous pouvez évidemment imaginer le visage qu’il a dans le vestiaire. Il a le mérite de se créer cette occasion, d’obtenir le penalty qui est peut-être à la limite de la surface. Après, on désigne toujours deux tireurs. Jonathan était numéro 1, le deuxième c’était Yusuf. Il obtient le penalty, je n’ai aucun reproche à lui faire sur le fait qu’il veuille le tirer. Malheureusement, il est arrêté par le gardien et ça va ajouter quelque chose en plus de la part des médias mais aussi une pression supplémentaire sur lui. Mais on va l’aider, il est évidemment déçu mais il est quand même content que l’équipe ait pu réagir », a fait savoir le Marseillais à L'Equipe.

Sorti à la 64e minute à 0-2, Jonathan David a assisté du banc à la remontée des Dogues sur les Bhoys, forcément un peu frustrant...