LOSC – Chelsea : Gourvennec a un vieux contentieux à régler avec Tuchel

LOSC : le parcours en Europa League des Dogues

Si le LOSC, vainqueur de sa poule en Ligue des Champions, a hérité du pire tirage possible avec le champion d'Europe sortant Chelsea, l'espoir des Dogues peut clairement être incarné par Jocelyn Gourvennec. En effet, l'ancien coach de Guingamp a un contentieux à régler avec l'entraîneur des Blues Thomas Tuchel.

Dans L'Equipe du Soir lundi, le journaliste de L'Equipe Damien Degorre a dévoilé l'origine de la rancune de Gourvennec envers le coach allemand de Chelsea : « Le 10 janvier 2019, alors que Gourvennec était sur le banc de Guingamp et Tuchel sur celui du PSG, l’équipe bretonne l’avait emporté 2-1. L’une des premières équipes à battre le PSG de l’entraîneur allemand. Mais cela ne s’arrête pas-là. Pendant tout le match, sur les bancs, ce fut très tendu entre les deux entraîneurs. Tuchel et ses adjoints insultaient le banc guingampais en allemand. Sauf que Jocelyn Gourvennec, dont la mère est prof d’allemand et qui est complètement germanophone, avait tout compris. Cela peut le transcender lui et son équipe dans la préparation de la rencontre ».

Après le gap entre le LOSC et Chelsea est beaucoup moins important que celui qu'il y avait à l'époque entre son Guingamp et le PSG...

Chelsea - Lille en 8es de finale de Ligue des Champions 🔥



Damien Degorre nous apprend un petit contentieux entre Thomas Tuchel & Jocelyn Gourvennec ⚡️ #EDS pic.twitter.com/XTgkz3TTfe — L'ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) December 13, 2021