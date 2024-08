LOSC : Chevalier a hâte d'entrer dans l'enfer turc

Mardi soir, le LOSC sera plongé dans l'enfer du stade Sukru Saracoglu. L'enceinte stambouliote sera d'autant plus chaude que le scénario du match aller entre Lille et Fenerbahçe (2-1) en tours préliminaires de la Champions League laisse la porte ouverte à une qualification des hommes de José Mourinho. Ce contexte explosif n'impressionne toutefois pas Lucas Chevalier, qui a hâte d'y être.

"J’ai hâte. Je joue au football pour ça, être un peu galvanisé. Il y en a peut-être qui se font dans le slip, mais je pense que ça va être bon de vivre ça, vivre cette expérience. On va essayer de mettre les émotions de côté parce que l’objectif, c’est de passer même s’ils vont tout faire pour nous déstabiliser. Il faudra jouer notre jeu. Ça reste du football. OK, il y a tout ce qu’il se passe autour, mais ça reste du spectacle. Si on fait notre jeu, qu’on reste froid, on aura des espaces et on aura de quoi faire. Il ne faut rien changer et on essaiera de mettre en difficulté cette équipe comme on l’a fait à l'aller. Cela faisait du bien de retrouver les supporters, ça fait plaisir et j’espère revenir fin août à Valenciennes."