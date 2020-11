LOSC : Christophe Galtier a réalisé une prouesse historique

La défaite à Brest (2-3) dimanche dernier a douché l'euphorie lilloise née de la superbe victoire à San Siro (3-0) trois jours plus tôt. Pas de quoi cependant jeter un voile noir sur le début de saison des hommes de Christophe Galtier, solides 2es du championnat et leaders de leur groupe d'Europa League. Surtout que le site officiel a dévoilé une statistique très intéressante.

Même le LOSC de 2011 n'avait réussi pareil exploit

On apprend en effet que Lille est resté invaincu lors de ses 13 premiers matches de la saison, toutes compétitions confondues, et que cela ne s'était jamais produit dans son histoire ! Même pas lors du doublé de 2011 sous la houlette de Rudi Garcia et Eden Hazard ou lors de l'âge d'or des années 50. Une performance qui a d'autant plus de valeur que les Dogue se sont frottés à de gros morceaux comme le Stade Rennais, l'OM ou l'OL.

La défaite à Brest va permettre aux Nordistes de redémarrer un cycle vertueux, eux qui reprendront la compétition avec trois matches en une semaine : les réceptions de Lorient et de l'AC Milan puis un déplacement à Saint-Etienne, club où Christophe Galtier a commencé à construire sa légende.