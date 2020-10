LOSC : Christophe Galtier face à un gros risque en Ligue Europa ?

C'est une édition particulière de la Ligue Europa qui va démarrer au retour de la trêve internationale. Alors que le LOSC mais aussi l'OGC Nice vont regarder le tirage avec attention autour de 13 heures, la crise sanitaire a rendu la compétition particulièrement périlleuse à jouer.

En effet, tout comme la Ligue des champions, la Ligue Europa enchaînera six journées en huit semaines ! De quoi compliquer singulièrement la tâche des Dogues qui aimeraient avant tout finir sur le podium en Ligue 1. En conséquence, Chrostophe Galtier va-t-il prendre le risque d'investir l'aventure européenne au risque de tout perdre en Ligue 1 ?

Dans les colonnes de 20Minutes, l'ancien président des Dogues Michel Seydoux confirme que de son époque, le choix était vite fait. « On trouve ça toujours sympa de jouer une Coupe d’Europe mais après on regarde si on a les moyens de la jouer. Et si on n’a pas les moyens, hé bien on ne la joue pas. (…) Je lui (au coach) disais toujours qu’on ne pouvait pas tout faire et que ma priorité était de finir sur le podium de la Ligue 1 pour jouer la Ligue des champions car c’est ça qui ramenait de l’argent au club. » Le discours du LOSC actuel sera-t-il le même ?

Les chapeaux du tirage de la Ligue Europa

Chapeau 1 : Arsenal (ENG), Tottenham Hotspur (ENG), Roma (ITA), Napoli (ITA), Benfica (POR), Leverkusen (GER), Villarreal (ESP), CSKA Moskva (RUS), Braga (POR), La Gantoise (BEL), PSV Eindhoven (NED), Celtic (SCO)



Chapeau 2 : Dinamo Zagreb (CRO), Sparta Praha (CZE), Slavia Praha (CZE), Ludogorets (BUL), Young Boys (SUI), Crvena zvezda (SRB), Rapid Wien (AUT), Leicester (ENG), PAOK (GRE), Qarabağ (AZE), Standard Liège (BEL), Real Sociedad (ESP)



Chapeau 3 : Granada (ESP), AC Milan (ITA), AZ (NED), Feyenoord (NED), AEK Athens (GRE), Maccabi Tel-Aviv (ISR), Rangers (SCO), Molde (NOR), Hoffenheim (GER), LASK (AUT), Hapoel Beer-Sheva (ISR), Zorya Luhansk (UKR)



Chapeau 4 : CFR Cluj (ROU), LOSC (FRA), Nice (FRA), Rijeka (CRO), Dundalk (IRL), Slovan Liberec (SVK), Royal Antwerp (BEL), Lech Poznań (POL), Sivasspor (TUR), Wolfsberg (AUT), Omonoia (CYP), CSKA-Sofia (BUL)