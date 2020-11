LOSC : Christophe Galtier prend ses distances du dossier Campos

A l'issue du match nul du LOSC face au Celtic Glasgow (2-2) jeudi soir, Christophe Galtier avait eu la faiblesse de trop en dire face aux micros. « Je n’ai pas d’informations de la part de Luis ni de la part de mon président sur sa situation. Vous dire que ça ne me fait rien, ce n’est pas vrai, mais on joue tous les trois jours, je suis focus sur la compétition. J’espère que les choses vont s’arranger. Mais souvent, plus le temps passe, plus c’est difficile de se rapprocher. Quand on laisse la distance s’installer, ce n’est jamais de bon augure », a expliqué le Marseillais.

« Je suis en dehors de cette décision-là »

Relancé ce samedi à la veille du choc face à l'OL en Ligue 1, Christophe Galtier s'est, cette fois-ci montré moins disserte : « Luis et le président gèrent une situation. Je suis en dehors de cette décision-là et c’est très bien comme ça. Avec l'enchaînement des matchs, je n’ai pas cinq ou dix minutes à donner sur un autre sujet que la préparation du match face à Lyon ».

Rappelé à l'ordre l'entraîneur des Dogues ? Toujours est-il que, comme l'a fait savoir Le Parisien citant un proche de Luis Campos, le fossé n'a jamais semblé aussi grand entre le LOSC et l'homme à la tête de son projet de recrutement. Séparation inévitable ?