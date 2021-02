LOSC : complicité, conseils... Yazici en dit plus sur sa relation avec Burak Yilmaz

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

Après Trabzonspor, les Turcs Yusuf Yazici et Burak Yimaz sont à nouveau coéquipiers en club, cette saison, au LOSC, où le duo n'est pas étranger aux résultats des Dogues. « J'avais déjà joué avec Burak à Trabzonspor et en équipe nationale, confie Yazici sur le site de l'UEFA. Au début, je n'y croyais pas, je ne pensais pas qu'il quitterait la Turquie un jour dans sa carrière. Je crois qu'il a voulu découvrir quelque chose de différent, et puis je pense que je devais lui manquer... Cela m'a rendu fier et heureux. Il m'a beaucoup aidé à Trabzonspor, j'ai appris énormément à ses côtés, sur comme en dehors du terrain. Je n'aurais jamais cru que nous jouerions un jour ensemble en France. »

« Burak m’a montré comment progresser devant le but »

Et à Yazici de remercier davantage encore son aîné... « Burak m’a aussi montré comment progresser devant le but. Normalement, je joue au milieu, mais avec ce 4-4-2 en place, je me retrouve souvent comme deuxième attaquant. Je fais ce que le coach me demande, quand vous jouez devant il faut marquer, et c’est ce que j’essaie de faire le plus souvent possible. »