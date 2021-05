LOSC : contre le RC Lens, Galtier a géré une bombe à retardement

Zapping But! Football Club LOSC : la saison 2020-2021 des Dogues en chiffres

Alors que la pression s'intensifie sur son LOSC, tout proche du titre de champion de France, Christophe Galtier doit faire preuve d'une extrême minutie. En effet, comme le rapport L'Equipe, son attaquant Burak Yilmaz, ultra décisif en cette fin de saison, était à la merci d'une suspension en cas de nouvel avertissement. L'entraîneur lillois l'a donc sorti prématurément contre Nice (2-0) comme à Lens (3-0) vendredi, et ce en sachant que le volcanique Turc pourrait mal le prendre…

"Surveiller sa susceptibilité, c'est un métier"

« Gérer Burak, surveiller sa susceptibilité, soigner son ego et ses fragilités physiques, c’est un métier et Galtier le sait. En début de saison, le coach nordiste et son joueur avaient analysé ensemble les difficultés que Yilmaz pourrait rencontrer en enchaînant un match de L1 après une rencontre de Ligue Europa. La décision avait été prise qu’il ne soit pas titulaire en Ligue Europa, ce qui avait fait le bonheur de Yazici, et Burak l’avait admis. »

« Yilmaz est conscient de son niveau, ses attentes sont immenses, sa personnalité très forte, et s’il est un joueur avec lequel un entraîneur doit éviter l’affrontement, c’est bien lui. En Turquie, lorsqu’il a fait le match avec des coaches qui ne le jugeaient pas forcément indispensable, Burak les a souvent gagnés. La bonne nouvelle pour le LOSC, c’est qu’il sera là contre Saint-Etienne, dimanche, et probablement à Angers, le 23 mai. Même s’il recevait un avertissement contre les Verts, le calendrier disciplinaire lui permettrait de défier le SCO. »