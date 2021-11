LOSC : Daniel Riolo félicite les Dogues mais apporte un bémol

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

C'était la fête hier soir au stade Pierre-Mauroy. Dans une ambiance des grands soirs, les joueurs de Jocelyn Gourvennec ont dominé le Red Bull Salzbourg (1-0), au talent mais aussi au courage et au don de soi. Grâce à ces trois points, les Dogues sont leaders de leur groupe à une journée de la fin. Ils peuvent encore être éliminés de la Champions League en cas de défaite à Wolfsburg dans deux semaines mais seront au pire reversés en Europa League.

Preuve qu'ils ont fait un gros coup, ils ont eu droit aux compliments de l'exigeant Daniel Riolo : « Le résultat de Lille équivaut à une mission réussie. La 3e place, c’est fait, maintenant il ne reste plus qu’à bonifier avec une qualification au prochain tour. La victoire me satisfait amplement ce soir, même si je trouve que les Lillois ont eu trop de déchets techniques. On peut se réjouir, mais dans ce groupe-là, Lille est là où il devrait être. Par le biais du LOSC, le football français se remet à sa place. Gagner contre des Autrichiens, c’est dans la normalité ».

