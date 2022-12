LOSC : David titulaire, Reims redoutable, Fonte essentiel, Fonseca a fait des annonces fortes

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Trois absents et un retour

"Nous avons uniquement Gabriel qui est blessé. Carlos (Baleba) et Leny (Yoro) sont suspendus pour ce match. Adam Ounas sera dans le groupe pour jouer."

David titulaire face à Reims

"Jonathan est prêt. Si vous voulez un cadeau, il sera titulaire face à Reims. Je suis très content du travail et de la préparation d'Alan (Vinicius). C'est un joueur prêt à jouer tout le match."

Reims, un adversaire redouté

"Le match contre Reims sera un match très difficile. Ils ont gagné 6 matchs et n'ont pas perdu de match. Le coach fait un excellent travail. C'est une équipe différente aujourd'hui, et face à Rennes ils ont fait un gros match."

Une période particulière

"Demain, il y a entraînement, c'est un jour "normal" pour nous, car le prochain match est très important. Ce n'est pas facile de jouer lundi à 17h, je comprends les supporters. Je souhaite leur demander de venir au stade si c'est possible pour eux car c'est important de les avoir derrière nous."

Bayo en confiance, Fonte essentiel

"Mohamed Bayo a marqué et je pense que c'est primordiale pour la confiance d'un attaquant. Mais c'est également très important pour l'équipe d'avoir trois attaquants et Mohamed travaille beaucoup et est encore plus motivé. Je pense que pour les défenseurs centraux, l'expérience de José est importante. Tiago (Djalo) a fait une très bonne préparation, et de très bons matchs amicaux. Face à Clermont, pour moi Tiago a fait un grand match."