LOSC : Edouard Mendy se méfie des Dogues

INFO BUT! : Botman, Truffert, le Milan AC passe la seconde

L'ancien rennais Edouard Mendy, champion d'Afrique avec le Sénégal, était en conférence de presse ce lundi à la veille du match de C1 entre Chelsea et le LOSC. « Ce n’est pas du tout un tirage facile. Lille c’est une très belle équipe, a expliqué le Sénégalais. C’est sûr qu’ils ont un peu plus de mal en championnat mais les années post-titre sont souvent compliquées. »

Et au portier des Blues d'ajouter : « On voit qu’ils jouent crânement leur chance en Ligue des champions et ils vont tout faire pour venir s’imposer ou pour faire un résultat ici. A nous d’être vigilants et de jouer notre meilleur football. »