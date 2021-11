LOSC, FC Barcelone : gros coup pour les Dogues, déception pour les Blaugrana

Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

C’était un match à gros enjeu et le LOSC a été à la hauteur. Comme il y a trois semaines face au FC Séville (2-1). Alors qu’ils n’arrivent pas à tenir la distance en Ligue 1, où ils craquent systématiquement en fin de match, les hommes de Jocelyn Gourvennec se subliment quand ils entendent l’hymne de la C1. Ce soir, ils ont été sérieux et rigoureux tout du long, contenant bien le Red Bull Salzbourg. Et ils ont en outre inscrit un but qui leur permet de prendre les trois points et d’être leader de leur poule avant la dernière journée. Une belle soirée pour eux !

On ne peut pas en dire autant pour le FC Barcelone ! Tenu en échec à domicile par le Benfica Lisbonne (0-0), le club catalan est certes toujours 2e avec deux points d’avance sur les Portugais. Mais lors de la dernière journée, il ira jouer à Munich, certes qualifié mais toujours redoutable. Un revers en Allemagne combiné à un succès du SLB face à Kiev et ils seraient reversés en Europa League !

Groupe E :

Dynamo Kiev 1-2 Bayern Munich

FC Barcelone 0-0 Benfica Lisbonne

Groupe F :

Villarreal 0-2 Manchester United

Young Boys Berne 3-3 Atalanta Bergame

Groupe G :

LOSC 1-0 Red Bull Salzbourg

FC Séville 1-0 Wolfsburg

Groupe H :

Malmö FF 1-1 Zénith Saint-Pétersbourg

Chelsea 4-0 Juventus Turin