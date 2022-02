LOSC - FC Metz : Antonetti en remet une couche sur Lille après les incidents !

Zapping But! Football Club LOSC, Stade Rennais - INFO BUT! : Botman, Truffert, le Milan AC passe la seconde

Le LOSC a concédé ce vendredi le match nul sur sa pelouse face au FC Metz (0-0), en ouverture de la 25e journée de Ligue 1. À la fin de la rencontre, le directeur technique des Dogues, Sylvain Armand, et l'entraîneur messin, Frédéric Antonetti, ont eu une altercation. Au lendemain de cet accrochage, l'ancien défenseur central du PSG a livré sa version des faits au micro d'Amazon Prime Video.

« Je suis descendu en effet. Il y a eu des échanges entre moi et Antonetti. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup dans sa façon de faire. Il y a eu des mots entre nous, mais pas d'insulte entre nous, même de sa part, a-t-il expliqué. Après il y a des images où on le voit venir vers moi, me toucher et me pousser. On a un ego tous les deux. À la base, je ne venais pas lui parler, ni parler au banc messin. Aujourd'hui, je n'ai rien à me reprocher, je ne l'ai pas touché ni insulté et les images le montrent. »

Si de son côté, le coach du FC Metz a reconnu « avoir été un petit peu trop loin », il en a remis une petite couche sur les incidents ! « Si le président et Sylvain Armand ne descendent pas dans ma zone technique pendant le match, cela n’arrive pas. Sur le fond, j’ai raison. Sur la forme, j’ai sûrement tort de réagir comme ça. Ce ne sont pas de belles images, a-t-il constaté. Mais c’est le seul moyen de me défendre et surtout de défendre mon club, qui fait ainsi l’objet d’un manque de respect absolu, d’un véritable mépris. Est-ce que les dirigeants lillois se comporteraient comme ça en Ligue des champions, par exemple mardi, à Chelsea ? »