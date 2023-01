LOSC : Fonseca a de l’ambition après le carton sur Troyes

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Le LOSC régale ! Les coéquipiers de Benjamin André se sont imposés sur le score de 5 à 1 contre l’ESTAC. Grâce à cette performance, les Lillois passent devant Lorient et occupent désormais la 6e place du classement. Après la rencontre, Paulo Fonseca a tenu à féliciter ses joueurs. Le coach lillois a apprécié la manière et l’ambition dans le jeu de son équipe.

« Aujourd’hui, nous avons très bien joué et nous avons marqué 5 buts. Nous avons clairement même eu les occasions pour en plus. Le plus important pour nous et que l’équipe a joué le même jeu, c’est un signal important qui montre que les joueurs croient en notre idée. », a lâché le technicien portugais au micro du LOSC.