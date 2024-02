LOSC : Fonseca donne plusieurs bonnes nouvelles au PSG et se fiche de Mbappé

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Le point médical

"Nous continuons la récupération pour Ivan Cavaleiro, Bafodé Diakité et Samuel Umtiti. Andrej Ilic est blessé désormais, et Alexsandro est touché, nous allons voir cet après-midi pour Paris. Il a pris un coup sur le pied mais je suis optimiste. Ilic devrait être absent deux mois, ou deux mois et demi. C’est un coup dur, car nous avons cherché un attaquant pendant longtemps, mais nous allons faire avec les joueurs présents."

L'élimination contre l'OL

"Nous sommes plus forts à la maison, c’est clair pour nous. Mais mon analyse est plus profonde que ça par rapport à Lyon. C’est vrai que nous sommes éliminés, mais je ne peux pas voir seulement le résultat. Mercredi, nous avons fait beaucoup de bonnes choses, c’est mon opinion. Nous avons joué contre l'OL, à Lyon, contre une équipe bien plus forte actuellement qu’au début de saison. C’est peut-être désormais la deuxième meilleure équipe du championnat. Nous avons eu quatre ou cinq occasions contre une équipe qui défendait à 10, ce n’est pas facile. Mais nous avons manqué d’efficacité et nous avons fait des erreurs défensives."

"Pour nous, ça ne change rien si Mbappé ne joue pas"

La possibilité que Mbappé ne joue pas

"Si Kylian Mbappé ne joue pas, ce sera un autre joueur fort. Peut-être que ce n'est pas la même chose pour le PSG, mais pour nous ça ne change rien."

Propos retranscrits par le compte Twitter officiel du LOSC et par RMC Sport.

Podcast Men's Up Life