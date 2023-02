OL - LOSC : Fonseca applaudit ses Dogues et Zhegrova malgré l'élimination

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : un chassé-croisé Xeka - Nelsson ?

Les Lillois avaient des raisons de l'avoir mauvaise, ce soir, après l'élimination en 8es de finale de la Coupe de France à Lyon (2-2, 2 t.a.b à 4). Menés 2-0 après 21 minutes, ils ont trouvé les ressources pour revenir à 2-2 grâce à un pénalty de David et un but de Zhegrova en seconde période. Mais la séance de tirs au but leur a été fatale. Néanmoins, l'entraîneur des Dogues, Paulo Fonseca, a tenu à voir le verre à moitié plein malgré la déception.

« Nous n’avons pas bien commencé, en étant très passifs, en manquant d’agressivité, mais après, l’équipe a bien joué, a pressé, a créé, a dominé. Nous avons 3 ou 4 occasions pour prendre l’avantage, mais c’est le football. Ce n’est pas facile de jouer ici contre Lyon, une grande équipe. On leur a offert un cadeau sur le deuxième but. Mais je pense que nous avons commencé le match en manquant d’agressivité pendant 15 à 20 minutes. Nous avons malgré tout fait beaucoup de choses positives ce soir. Nous avons dominé le match. Je pense qu’on s’est procuré plus d’occasions que Lyon. L’équipe a fait preuve de courage. Nous devons maintenant penser au prochain match en gardant confiance. Edon Zhegrova était malade ces derniers jours. Je suis content de son match. Il est devenu un joueur différent dans ses décisions, dans sa façon de jouer pour l’équipe. Il est devenu différent positivement. Il comprend que c’est important de jouer pour l’équipe. »