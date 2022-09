LOSC : Fonseca déplore quatre absents pour Toulouse et annonce qui de Chevalier ou Jardim sera titulaire

Zapping But! Football Club LOSC : un gardien turc pour remplacer Grbic ?

Le point médical

"Edon Zhegrova, Rémy Cabella et Timothy Weah continuent leur rééducation. Tiago Djalo est lui suspendu. On espère que Rémy sera prêt pour le prochain match. Je suis toujours inquiet quand un de mes joueurs est blessé mais c'est le processus normal. On est tous autour de lui aujourd'hui pour qu'il soit de retour rapidement avec nous."

Son système de jeu

"Le système de jeu utilisé face à Marseille ne change pas nos intentions, elles restent les mêmes mais peut-être qu'on se reposera sur un système identique à l'avenir."

Chevalier ou Jardim titulaire ?

"Lucas Chevalier jouera demain, il a fait un bon match à Marseille, ce n'était pas un match facile pour une première, il a montré qu'il a pris les bonnes décisions. Léo Jardim est un grand professionnel, j'ai expliqué la situation et il a compris."

La première de Diakité avec les Espoirs

"Bafodé Diakité a été sélectionné car sa récompense son travail, il est très régulier depuis le début de saison, et je suis très heureux pour lui et c'est mérité."

Fonte

"Dernièrement José a eu quelques problèmes physiques avant Marseille mais il va mieux et il est prêt à jouer."

Propos retranscrits par le compte Twitter du LOSC.