LOSC : avant Lorient, Fonseca fait une grande annonce sur son avenir

Diakité sera là, Gomes suspendu

"Nous avons seulement Tiago (Djalo) et Ismaily absent pour le match. Ismaïli pourra participer aux entraînements collectifs la semaine prochaine. Il pourrait jouer quelques minutes lors du prochain match. Bafodé (Diakité) a commencé à rejouer cette semaine. Pour faire 90 minutes, ce sera peut-être difficile mais il est prêt. Il manque également André Gomes, qui est suspendu."

Il craint Lorient et ses contre-attaques

"Lorient est une équipe qui défend très bien, qui est très compact. Ils sont très dangereux en contre-attaque. Ils ont changé par rapport au début de saison car ils n'ont plus Moffi. C'est différent mais ils continuent d'être dangereux. Ce sera un match difficile pour nous. Il nous faudra trouver de l'espace entre les lignes et c'est difficile face à eux. Ils ont pris Dieng mais avec Moffi, leur jeu était plus vertical. A l'aller, nous avons joué trente minutes en supériorité numérique et nous avons perdu un match que nous devions gagner. Cette fois, nous voulons nous imposer pour nous rapprocher de la zone européenne."

Il sera encore là la saison prochain

"J'ai un contrat d'une année plus une en option. Je suis très content d'être ici. C'est vrai que nous avons commencé à préparer la prochaine saison. Je suis totalement focalisé sur ma mission ici, sur mes dix derniers matches. Le futur, pour moi, c'est ici. Le plus important, c'est le résultat mais également l'identité de jeu, ce que nous avons construit. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît notre façon de jouer. C'est très positif."