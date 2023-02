LOSC : Fonseca fait une annonce surprenante sur son avenir

Zapping But! Football Club LOSC : un gardien turc pour remplacer Grbic ?

L'entraîneur du LOSC, Paulo Fonseca, a accordé un entretien au quotidien espagnol AS où il a partagé sa vision d'entraîneur. On apprend notamment que le technicien portugais, arrivé l'été dernier sur le banc lillois, ne se voit pas entraîner un grand club.

"Je pense qu’il est préférable de ne pas aller dans un grand club"

"Je ne sais pas si je me vois entraîner un grand club. Honnêtement, je ne sais pas. J’avoue que dans le passé, j’y ai beaucoup pensé. Aujourd’hui, je n’y pense plus autant. Pour moi, il y a une chose importante : voir sur le terrain ce en quoi je crois. Je pense que, de plus en plus, dans les grandes équipes, où les joueurs sont plus grands que les entraîneurs, il est difficile de le faire. Et être heureux, c’est important. Les entraîneurs n’ont pas beaucoup de bonheur. Et pour moi, c’est la chose la plus importante. Avoir du plaisir. Aller dans une grande équipe où il est difficile de mettre mes idées en pratique, je n’ai pas cette obsession. Il y a des entraîneurs qui vont dans de grandes équipes et qui réussissent. Comme Guardiola. Mais il est unique. Mourinho aussi. Mais c’est un jeu totalement différent. Klopp, Tuchel. Tuchel, par exemple, n’a pas réussi au PSG et il va à Chelsea et devient champion d’Europe. Pour franchir ce pas vers une grande équipe, il faut bien y réfléchir. Nous devons comprendre si nous avons les conditions pour jouer notre jeu. Dès que nous sommes sûrs que ce sera difficile, je pense qu’il est préférable de ne pas y aller."

🗣️ENTREVISTA A PAULO FONSECA | En @diarioas, entrevisto al portugués, que se enfrenta a las 13 horas con el Lille al PSG. Su ofensivo estilo de juego, el juego de posición, el no renunciar a tu estilo sin importar el rival... Un lujo de entrevista. https://t.co/DQDBMSZ8qD — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) February 19, 2023

