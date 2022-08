LOSC : Fonseca encense l'un de ses joueurs après la victoire à Ajaccio

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : Arsenal, Inter… Du lourd se déplace pour David

Cinq jours après la l'humiliation subie face au Paris Saint-Germain (7-1), le LOSC a bien réagi en s'imposant ce vendredi sur la pelouse de l'AC Ajaccio (3-1), en ouverture de la quatrième journée de Ligue 1.

"J'ai aimé le match de Yazici"

En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur des Dogues, Paulo Fonseca, était satisfait de la prestation des siens et surtout celle de Yusuf Yazici, auteur de l'ouverture du score sur un bijou. "On a réalisé un bon match. Pendant la semaine, j’ai senti les joueurs concentrés, motivés, j’étais confiant. Nous avons réalisé un bon match, même s'il était difficile contre une équipe qui joue un football très direct. Mais je pense que nous méritons de gagner aujourd’hui. Nos intentions sont toujours les mêmes. On veut contrôler le ballon et le match. On l’a fait aujourd’hui. Bien sur que je suis heureux, on a gagné une rencontre difficile et on l'a mérité. J’ai aimé le match de Yusuf Yazici. Il se bat, il travaille, il a bien joué. Contre le PSG il a fait de belles choses aussi. Voyons ce que ça donnera à l’avenir. Mais je suis vraiment heureux de son match aujourd’hui. Yusuf est très fort quand il frappe et aujourd’hui il a marqué un super but."

