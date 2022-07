LOSC : Fonseca ne veut pas donner d'indices sur son équipe type

Zapping But! Football Club LOSC : un gardien turc pour remplacer Grbic ?

L'entraîneur du LOSC, Paulo Fonseca, était présent ce mercredi en conférence de presse à l'occasion des présentations de Rémy Cabella et Mohamed Bayo. Interrogé sur son effectif, le technicien portugais n'a pas voulu lâcher d'indices sur son équipe type et notamment sur qui sera titulaire dans les cages lilloises entre Léo Jardim, Lucas Chevalier et Adam Jakubech.

"Au niveau des gardiens, je n’ai rien décidé pour le moment"

"C’est un peu tôt pour dire dans quel système on va jouer. Je dois admettre qu’au niveau des attaquants, j’ai travaillé jusqu’à présent avec Jonathan David, je suis content, ça se passe bien. Mohamed Bayo vient d’arriver, il a un très bon profil qui est différent. On verra, ce sont deux joueurs qui ont des caractéristiques différentes qui peuvent être exploitables et qui feront du bien à l’équipe. Comme pour les attaquants, au niveau des gardiens, je n’ai rien décidé pour le moment. On va voir comment ça se passe lors de la préparation."

Pour résumer Présent ce mercredi en conférence de presse à l'occasion des présentations de Rémy Cabella et Mohamed Bayo, l'entraîneur du LOSC, Paulo Fonseca, n'a rien laissé filtré concernant son équipe type.

