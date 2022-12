LOSC : Fonseca retire 3 satisfactions de la victoire sur Valladolid

Après une victoire sur le Club Bruges (1-0) et un nul contre Ostende (2-2), le LOSC disputait samedi après-midi son troisième match amical de sa préparation à la deuxième partie de saison. C'était en Espagne, à San Pedro del Pinatar, face à Valladolid, 12e de Liga. Dans cette ville de la région de Murcie où Clermont est également venu faire un stage, les Dogues se sont imposés 2-0 grâce à un doublé d'Alan Vinicius, déjà en verve face à Ostende.

Les débats ont été tendus, comme le révèle La Voix du Nord, les deux staffs s'étant échauffés sur le bord de la touche en raison de décisions arbitrales contestables à l'encontre du LOSC. Mais à l'arrivée, Paulo Fonseca a tout de même tiré trois satisfactions de cette partie, comme il l'a confié au quotidien régional : "J'ai aimé notre positionnement sur le terrain, l'intensité collective et la façon dont l'équipe a défendu". Les trois piliers d'une saison réussie en Ligue 1, en somme...

It’s a wrap! LOSC - Valladolid 2-0. Good third preparation game.



Good luck for the rest of the season, @realvalladolidE 🤝 pic.twitter.com/JW0vRXQfN0