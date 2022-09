LOSC : Fonseca s'enflamme pour Gomes et annonce le retour de Cabella

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : Un nouvel arrière gauche pour les Dogues ?

Gomes et Ounas dans le groupe pour Montpellier

« Demain, seul Timothy Weah sera absent. Il s'entraîne avec nous mais il n'est pas prêt. Adam Ounas et André Gomes ? Ils seront avec nous. Demain, ce sera difficile. On affrontera une équipe motivée qui a de nombreuses qualités. Nous sommes ambitieux, comme à chaque match. Nous voulons gagner demain. »

Heureux du mercato lillois

« Je suis satisfait du mercato. André Gomes est un joueur d'expérience. Il peut jouer dans la même position qu'Angel. Adam Ounas est un ailier très bon en un contre un, dans les petits espaces. Ils vont apporter plus de qualité à l'équipe. »

Il attend plus d'agressivité de ses joueurs

« Les deux matches s'enchaînent rapidement. Les joueurs doivent comprendre qu'on doit rester concentrés tout le match. Nous avons eu six minutes de relâchement contre Nice. On a dominé, mais le match dure 90 minutes et on doit rester concentrés durant ces 90 minutes. Nous travaillons pour être plus agressifs. L'équipe va progresser, avec le temps, dans les petits espaces et dans la finition. »

Cabella prêt pour les retrouvailles avec Montpellier

« Rémy ? Retourner dans son ancien club est un sentiment spécial. Mais il est prêt, il travaille bien et il sera là demain. »