LOSC : Fonseca signe le 4e meilleur départ de l'histoire du club pour un entraîneur

INFO BUT! : Botman, Truffert, le Milan AC passe la seconde

Si le succès de Lille à Clermont (2-0) mercredi à mis 68 minutes à se dessiner, c'est avant tout parce que Jonathan David a démarré sur le banc. Avec un buteur en confiance en pointe (même si Virginius l'était avant le coup d'envoi après sa belle campagne de matches amicaux), les Dogues auraient plié la rencontre en première période tant leur supériorité n'a souffert aucune discussion.

Mais l'essentiel est que les trois points ont été au rendez-vous et que le LOSC, avec ses 29 unités, pointe aujourd'hui à la 6e place de Ligue 1, aux portes de la zone européenne. Et mine de rien, Paulo Fonseca réalise un petit exploit car il signe le 4e meilleur départ pour un entraîneur dans l'histoire du LOSC. Seuls Bill Berry (35 points en 1945/46), André Cheuva (36 points en 1946/47) et René Girard (36 points en 2013/14) ont fait mieux. Tous les trois ont terminé la saison dans le top 4, le premier étant même sacré champion de France...