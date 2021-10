LOSC : Fonte dévoile ce qui fait la différence face au PSG pour le titre

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Lors du long entretien accordé à Talk Sport il y a deux jours, José Fonte n'a pas fait que parler de Kylian Mbappé et de son comportement polémique. Le défenseur central de 37 ans est également revenu sur le titre de champion de France, l'un des plus grands moments de sa carrière, Pour lui, ce triomphe est dû à un état d'esprit exceptionnel.

« C’était probablement l’une des meilleures réussites de ma carrière. D’autant plus quand tu gagnes le championnat contre une équipe comme le PSG et comme nous l’avons fait. C’était génial et fantastique ce que nous avons réalisé. Tout était dû à notre esprit d’équipe, notre solidarité et notre volonté de ne pas encaisser de buts, les défenses remportent le championnat comme on dit normalement. C’était fantastique pour la ville, pour le club et pour tout le pays car personne ne veut voir le PSG remporter autant de titres d’affilée. »

José Fonte dans @talkSPORT : « Avoir gagné la Ligue 1 est probablement la meilleure réalisation de toute ma carrière. C’est fantastique de l’avoir remporté devant le PSG pour le club, la ville et même la France. On l’a fait avec la manière. » 😍 pic.twitter.com/ysEcPwLCvS — Breaking Dogues (@BreakingDogues) October 5, 2021