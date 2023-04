LOSC : Fonte et David ne cachent pas leur déception après Auxerre

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Tout avait bien commencé pour le LOSC à l'Abbé-Deschamps, avec l'ouverture du score par Jonathan David sur pénalty. Mais l'AJ Auxerre n'a pas baissé les bras et a fini par revenir, elle aussi sur pénalty. Au final, les Dogues ont perdu deux points, ce qui a fait enrager leur capitaine, José Fonte, au micro de Prime Vidéo : "On est très déçus. Ça doit être trois points. On a beaucoup d’occasions. Quand tu ne marques pas, tu prends le risque de toujours être dans l’erreur sur une occasion de l’adversaire. C’est 90 minutes que tu joues donc c’est normal que l’adversaire ait des occasions. On est frustré car on a 4-5 occasions claires pour marquer et on ne le fait pas. En deuxième mi-temps, ils étaient plus bas. Il n’y avait donc pas d’espaces dans le dos. Mais même comme ça, on a 2-3 occasions. On est 5e mais il reste beaucoup de matches. Il faut continuer à travailler et à chercher l’Europe. Ce soir, on n’a pas fait le job".