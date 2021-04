LOSC : Galtier a bien une connexion particulière... avec l'OL

Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

Souvent cité comme possible successeur de Rudi Garcia à l'OL l'été prochain, Christophe Galtier (54 ans) s'est toujours défendu d'entretenir des contacts avec Lyon ou d'être sur le départ du LOSC. Pour autant, il existe bien une connexion particulière entre « Galette » et les Gones... Et pas seulement celle née lors de son passage en 2007-08 en tant qu'adjoint d'Alain Perrin.

Le premier match de sa vie... était à Gerland

Dans un entretien à 20 Minutes où il revient sur sa vie, Christophe Galtier a en effet reconnu qu'il avait connu ses premiers émois dans le foot... du côté de l'OL. « Je ne me rappelle pas quel match c’était mais c’était au stade Gerland. Je suis né à Marseille mais quand j’avais deux ans, mon père, qui était policier, a été muté à Lyon. On habitait entre Lyon et Villeurbanne. Et à l’époque, la sécurité était assurée par les policiers dans le stade. Mon père était souvent de mission à Gerland le dimanche après-midi et un jour, il nous a amenés au stade avec mes frères. J’avais six ans et je me souviens bien de Bernard Lacombe, Serge Chiesa, Raymond Domenech, qui était pied-noir comme mes parents. Je me souviens aussi du gardien de Lyon Yves Chauveau qui m’avait dédicacé une carte. J’ai vu mes premiers matchs à Gerland puis mon père a été muté à Marseille », raconte-t-il.

A l'OM est née sa passion

Pour autant, c'est bien à Marseille que sa passion est arrivée et qu'il s'est amouraché d'un club : l'OM. « Quant à moi, j’ai commencé à jouer aux côtés d’un certain Eric Cantona et de son frère Joël. On jouait tout le temps au foot : à l’école, au pied de la cité, aux entraînements. J’ai été pris d’une passion par ce jeu. Et puis, je suis allé au stade Vélodrome à l’époque des minots. Jean-Charles de Bono, mon cousin et filleul de mon père, faisait partie de cette génération-là. L’OM était en train de se restructurer à l’époque en Division 2 », se souvient-il.

Ses parents pied-noir, son pote d'enfance Cantona, son admiration pour Zidane: Christophe Galtier se raconte dans un long entretien accordé à @20minutes. Première partie consacrée à sa passion du foot ci-dessous. La suite demain. #LOSC #Galtier https://t.co/1xCSgnOq3F — François Launay (@francoislaunay) April 8, 2021