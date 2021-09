LOSC : Galtier a laissé un cadeau empoisonné à Gourvennec

Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

Ce soir, le LOSC joue déjà une partie de son avenir en Champions League contre le Red Bull Salzbourg. Une défaite en Autriche, alors que les Dogues n'ont pas encore croisé l'épouvantail du groupe (le FC Séville), et l'aventure européenne pourrait tourner court. Vu la situation dans le Nord actuellement, rien n'est à exclure, surtout le pire. Les invités du Moscato Show ont débattu du début de saison difficile des champions de France et pour eux, le problème a un nom, celui de Christophe Galtier.

"C'est catastrophique pour Gourvennec de récupérer une équipe qui a surperformé la saison précédente, ont affirmé les chroniqueurs. le LOSC n'avait pas les moyens d'être champion la saison passée mais il y est arrivé parce que le moteur, pourtant en surchauffe, n'a pas lâché. C'est exceptionnel mais ça créé des attentes pas justifiées. Les supporters espèrent la même saison mais ce n'est pas possible. En plus, on a l’impression que Gourvennec a du mal à emmener ses joueurs avec lui. Burak Yilmaz, il avait du feu dans le regard la saison passée avec Galtier, c’est un peu moins le cas cette année."

Voilà pour rappel les débuts de Galtier avec @losclive Lille en 2018 donc laissez un peu gourvennec travailler et que les pseudo supporter qui sont des génies d’entraîneurs arrêtent leurs comédies, vous êtes les maux du LOSC pic.twitter.com/3go9N3trA0 — lillois de coeur (@FootproReseau) September 21, 2021