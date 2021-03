LOSC : Galtier a reçu un violent retour de bâton du FC Nantes !

Zapping But! Football Club LOSC : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Le FC Nantes était décidément dans tous les esprits après son exploit d’il y a huit jours contre le PSG. Vainqueurs au Parc des Princes en clôture de la 29e journée de L1 (2-1), les Canaris ont été largement évoqués parmi les clubs de L1, qui se sont servis de leur performance pour motiver leurs joueurs avant les matches du week-end écoulé.

Christophe Galtier avait ainsi usé de cette stratégie en amont du match contre le Nîmes Olympique dimanche au stade Pierre-Mauroy. Las, ce discours n’a pas porté ses fruits, des Dogues apathiques étant vaincus par des Crocos bien plus mordants. Si ces derniers ont été plus dominants que les Dogues, ils le doivent au discours de Pascal Plancque... lui aussi axé sur le récent exploit du FC Nantes en terres parisiennes !

« On s’est dit pourquoi pas nous ? »

« On s’est dit pourquoi pas nous ? reconnait Baptiste Reynet. Cette année, on a l’impression que ce championnat est plus ouvert et que tout le monde peut gagner partout. » « Lille avait peut-être un peu moins de motivation. C’est humain, quand le premier affronte le 19 e . Nous avons pu en profiter», a conclu le coach du NO. Prochain match après la trêve : la réception de l’ASSE aux Costières le dimanche 4 avril (17h05).